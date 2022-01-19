"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей

По словам певца, его отец с матерью впервые увидели свою внучку, которая родилась три недели назад.

"Почему так долго родители не приезжали? Дело в том, что мы решили немного времени подождать, чтобы организм ребенка больше адаптировался. Сегодня они просто очень счастливы", – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)