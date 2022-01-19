"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей

По словам певца, его отец с матерью впервые увидели свою внучку, которая родилась три недели назад.
"Почему так долго родители не приезжали? Дело в том, что мы решили немного времени подождать, чтобы организм ребенка больше адаптировался. Сегодня они просто очень счастливы", – написал артист.
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Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.
Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.
В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – его избранницей стала девушка по имени Иванна. Она старше артиста на три года.
30 мая 2021 года Сасанчин сделал Иванне предложение, а 4 декабря пара зарегистрировала брак. 30 декабря у них родилась дочь.