Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз

Сасанчина назвала диагноз, подтвержденный несколькими хирургами, – гемангиома.

Певец и его супруга приняли решение сделать своей дочери операцию.

"Нам сказали, что лучше [гемангиому] удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, которые должны были остановить рост [гемангиомы], и она должна была бы светлеть. Но ничего не останавливается, она все равно растет. Мы ими уже пользуемся месяц, а результата вообще никакого нет. Поэтому мы решили, что удалим ее все же лазером", – рассказала Сасанчина.

Контекст:

Гемангиома – один из видов доброкачественных опухолей.

После начала войны РФ против Украины жена Сасанчина с ребенком уехала в Польшу. Он остался в Украине.

Пара зарегистрировала брак 4 декабря 2021 года, а 30 декабря у них родилась дочь.

Жена Сасанчина 14 апреля в Instagram Stories сообщала, что они с Романом "больше не семья". Позже она удалила этот пост.