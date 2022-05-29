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29 мая, 2022
 
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Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз

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Дочери Сасанчина 30 мая исполнилось пять месяцев
Дочери Сасанчина 30 мая исполнилось пять месяцев
Фото: instagram.com / annavi_i

Жена 20-летнего певца Романа Сасанчина, победителя шоу "Голос країни 10" на "1+1", 24-летняя Иванна 27 мая в Instagram Stories рассказала, что у их новорожденной дочери Элизабет есть проблема со здоровьем.

Сасанчина назвала диагноз, подтвержденный несколькими хирургами, – гемангиома.

Певец и его супруга приняли решение сделать своей дочери операцию.

"Нам сказали, что лучше [гемангиому] удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, которые должны были остановить рост [гемангиомы], и она должна была бы светлеть. Но ничего не останавливается, она все равно растет. Мы ими уже пользуемся месяц, а результата вообще никакого нет. Поэтому мы решили, что удалим ее все же лазером", – рассказала Сасанчина.

Фото: instagram.com/annavi_i
Скриншот: instagram.com / annavi_i

Контекст:

Гемангиома – один из видов доброкачественных опухолей.

После начала войны РФ против Украины жена Сасанчина с ребенком уехала в Польшу. Он остался в Украине.

Пара зарегистрировала брак 4 декабря 2021 года, а 30 декабря у них родилась дочь.

Жена Сасанчина 14 апреля в Instagram Stories сообщала, что они с Романом "больше не семья". Позже она удалила этот пост.

Теги: здоровье, Голос країни, семья, певец, диагноз, жена
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