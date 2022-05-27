Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото

Орбакайте на одном из снимков запечатлена стоящей на коленях на фоне изображения взрыва. Какую песню она исполняла в этот момент, исполнительница не уточнила.
"Вот и состоялась моя долгожданная премьера юбилейного шоу на сцене Crocus City Hall в мой день рождения 25 мая!" – написала она.
Орбакайте поблагодарила зрителей.
"Вы вселили в меня заряд энергии и вдохновения. Верю, все сказанное в мой праздничный день осуществится", – отметила она.
Певица поблагодарила команду, которая работала с ней.
Режиссером-постановщиком шоу является Андрей Царь – отец старшей дочери строившей карьеру в РФ украинской певицы Loboda, Евангелины
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25 мая Орбакайте исполнился 51 год. Исполнительница остается в РФ, невзирая на то, что ее мать, певица Алла Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину, переехали в Израиль. Орбакайте не высказывает свою позицию относительно войны России против Украины.
Галкин в первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.