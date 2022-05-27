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27 мая, 2022
 
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Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото

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Орбакайте исполнился 51 год
Орбакайте исполнился 51 год
Фото: orbakaite_k / Instagram

51-летняя российская певица Кристина Орбакайте 27 мая в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на ее юбилейном концерте в Москве 25 мая.

Орбакайте на одном из снимков запечатлена стоящей на коленях на фоне изображения взрыва. Какую песню она исполняла в этот момент, исполнительница не уточнила.

"Вот и состоялась моя долгожданная премьера юбилейного шоу на сцене Crocus City Hall в мой день рождения 25 мая!" – написала она.

Орбакайте поблагодарила зрителей.

"Вы вселили в меня заряд энергии и вдохновения. Верю, все сказанное в мой праздничный день осуществится", – отметила она.

Певица поблагодарила команду, которая работала с ней.

Режиссером-постановщиком шоу является Андрей Царь – отец старшей дочери строившей карьеру в РФ украинской певицы Loboda, Евангелины

Контекст:

25 мая Орбакайте исполнился 51 год. Исполнительница остается в РФ, невзирая на то, что ее мать, певица Алла Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину, переехали в Израиль. Орбакайте не высказывает свою позицию относительно войны России против Украины.

Галкин в первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, война, агрессия, концерт, война России против Украины, Кристина Орбакайте, певица
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