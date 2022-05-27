Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото

Орбакайте на одном из снимков запечатлена стоящей на коленях на фоне изображения взрыва. Какую песню она исполняла в этот момент, исполнительница не уточнила.

"Вот и состоялась моя долгожданная премьера юбилейного шоу на сцене Crocus City Hall в мой день рождения 25 мая!" – написала она.

Орбакайте поблагодарила зрителей.

"Вы вселили в меня заряд энергии и вдохновения. Верю, все сказанное в мой праздничный день осуществится", – отметила она.

Певица поблагодарила команду, которая работала с ней.

Режиссером-постановщиком шоу является Андрей Царь – отец старшей дочери строившей карьеру в РФ украинской певицы Loboda, Евангелины