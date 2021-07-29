"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна

Артистка позирует спиной к объективу, прикрывшись спереди черным пальто.

Обнародованные снимки Трегубова в комментарии к посту назвала "прекрасными высокохудожественными фото".

"Трегубова, какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде! Звезда", – оценила снимки экс-жена украинского модельера Андре Тана, дизайнер Алина Харечко.

"Шикарная. Браво! Очень стильно и красиво. Молодец. Очень смело", – прокомментировали фолловеры.

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Контекст:

Трегубова родилась в 1980 году в Киеве. Она известна как ведущая, актриса, сценарист и режиссер.

В 2020 году Трегубова снялась в клипе российской группы "Ленинград". Актриса в том числе была задействована в съемках эротической сцены.