"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки

Украинская певица Ольга Цибульская разместила в сети фото, на которых запечатлена полуобнаженной.

Украинская певица Ольга Цибульская 1 января в Instagram обнародовала новогодние фото, на которых запечатлена в трусах, фартуке и в красной кепке.

Грудь певица прикрывает гирляндой из дождика.

"Привет, 2021-й", – подписала она публикацию.

"Гадко", – первыми отреагировали на фото хейтеры.

"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", – написали в комментариях пользователи сети.

"Такое", – прокомментировали читатели блога Цибульской.

"Завидуйте молча", – ответили хейтерам поклонники певицы.

"Восхищаюсь вашей женственностью", – оценили снимки фаны.

Певица оставила эти комментарии без ответа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.