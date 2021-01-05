"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки

Украинская певица Ольга Цибульская 1 января в Instagram обнародовала новогодние фото, на которых запечатлена в трусах, фартуке и в красной кепке.
Грудь певица прикрывает гирляндой из дождика.
"Привет, 2021-й", – подписала она публикацию.
"Гадко", – первыми отреагировали на фото хейтеры.
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", – написали в комментариях пользователи сети.
"Такое", – прокомментировали читатели блога Цибульской.
"Завидуйте молча", – ответили хейтерам поклонники певицы.
"Восхищаюсь вашей женственностью", – оценили снимки фаны.
Певица оставила эти комментарии без ответа.
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Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.