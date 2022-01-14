"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь

"Любая женщина, которая находится в контакте со своей женственностью и чувственностью, является женщиной, наделенной полномочиями", – подписала она публикацию.

"Какие сладкие ягодки", – прокомментировал badalov870.

"Они просто шикарны", – написал dzapar_of.

"У Лолиты круче", – отметил пользователь tvoridobroookz, имея в виду бывшую жену Цекало – российскую певицу Лолиту Милявскую.

Контекст:

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. До этого Цекало жил в браке с сестрой строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Их отношения продолжались с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012).

От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999). В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лолита заявила, что Цекало не является биологическим отцом девочки.