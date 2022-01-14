Бульвар Шоубиз
 
14 января, 2022
 
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"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь

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Эрвин вышла замуж за Цекало в марте 2019 года
Эрвин вышла замуж за Цекало в марте 2019 года
Фото: darina.ervin / Instagram

30-летняя жена 60-летнего российского продюсера Александра Цекало, российская художница Дарина Эрвин 13 января опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в белом лифе, крупным планом демонстрируя грудь.

"Любая женщина, которая находится в контакте со своей женственностью и чувственностью, является женщиной, наделенной полномочиями", – подписала она публикацию.

"Какие сладкие ягодки", – прокомментировал badalov870.

"Они просто шикарны", – написал dzapar_of.

"У Лолиты круче", – отметил пользователь tvoridobroookz, имея в виду бывшую жену Цекало – российскую певицу Лолиту Милявскую.

Контекст:

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. До этого Цекало жил в браке с сестрой строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Их отношения продолжались с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012).

От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999). В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лолита заявила, что Цекало не является биологическим отцом девочки.

Теги: Александр Цекало, Лолита, грудь, Дарина Эрвин, жена, художница
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