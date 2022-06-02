"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным

По информации издания, в 2005 году американская актриса Кристина Агилера получила $2 млн за выступление на свадьбе российского бизнесмена Андрея Мельниченко. В публикации отмечается, что после начала войны Европейский союз ввел против него санкции, конфисковав яхту.

В 2007 году британский певец Джордж Майкл получил $3 млн за участие в новогоднем шоу для российского предпринимателя Владимира Потанина. Авторы статьи подчеркивают, что Потанин считается самым богатым человеком в РФ и пока что "не попал под санкции США, Великобритании или Европейского союза".

В 2008 году американская певица Тина Тернер и британская группа Deep Purple выступали на 15-летии российской компании "Газпром" в присутствии Путина.

В 2010 году американская группа Guns N’ Roses выступила с концертом на "Мосфильме", их выступление оплатил на тот момент заместитель председателя российской государственной компании по продаже электроэнергии Александр Чистяков.

Издание отмечает, что мировые знаменитости не прекратили петь для российских бизнесменов даже после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым и оккупировала Донецкую и Луганскую области.

В частности, речь идет об американской певице Дженнифер Лопес, которая в 2016 году пела на свадьбе Саида Гуцериева, сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Вместе с ней тогда гостей развлекал британский музыкант Стинг.

В 2017 году британский певец Элтон Джон и американская певица Мэрайя Кэри выступили на свадьбе внучки российского бизнесмена Валерия Когана.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который сейчас находится под санкциями, в статье фигурирует как человек, который в разные годы оплачивал выступления многих мировых знаменитостей.

В частности, для него пели уже покойная британская певица Эмми Уайнхаус ($2 млн), покойный американский певец Принс ($1 млн), британский музыкант Робби Уильям, гонорар которого не называется. В комментарии изданию анонимный источник, связанный с организацией концертов мировых знаменитостей, назвал Абрамовича тем человеком, с которым звездами было приятно иметь дело.

Он подчеркнул, что на вопрос, зачем они для него поют, многие отвечали, что так делают все. Собеседник издания предположил, что звезды вновь будут рады выступать для Абрамовича после того, как закончится война.

Другой собеседник, занимающийся организацией концертов, на условиях анонимности сообщил изданию, что и сейчас получает "запросы на громкие имена от подозрительных людей из России", но удаляет их. По словам собеседника, "это не то, во что сейчас нужно ввязываться".

Такое же мнение на условиях анонимности высказал изданию менеджер нескольких известных рок-групп, подчеркнув, что "на данный момент не советовал бы никому из своих клиентов давать концерты в России. Какими бы ни были деньги, это было бы ужасно".

В публикации отмечается, что многие знаменитости или организаторы их концертов не захотели говорить о прошлом сотрудничестве с российскими бизнесменами, которые сейчас оказались под санкциями.

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