  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России

По словам Мухарского, после увиденного он был опустошен, хотя после службы в советской армии знал, что собой представляют российские солдаты.

"Я знал, видел, понимал, что такое москальщина и что такое москали. Самая большая ошибка Запада, что они видят в них людей. А они не люди! А они номинально – две руки и две ноги – люди, а внутри черти. Это мрак, хаос, неконтролируемая агрессия, – сказал Мухарский. – Они ненавидят весь мир и желают всему миру смерти. Эта мортальная эстетика с дедами на палочках, с Лениным-трупом, перед которым они маршируют с этими дедами. Они всем желают смерти! Это суть России. Они такие по своей природе – уничтожить, изнасиловать, разрушить. Это их сущность".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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