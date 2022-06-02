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02 июня, 2022
 
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"Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Мухарский: Москали такие по своей природе уничтожить, изнасиловать, разрушить. Это их сущность
Мухарский: Москали такие по своей природе – уничтожить, изнасиловать, разрушить. Это их сущность
Фото: Антін Мухарський / Faebook

Украинский писатель и актер Антин Мухарский 1 июня в эфире канала "Украина" заявил, что самым большим потрясением за время войны для него стали преступления российских оккупантов в Буче и Гостомеле Киевской области.

По словам Мухарского, после увиденного он был опустошен, хотя после службы в советской армии знал, что собой представляют российские солдаты. 

"Я знал, видел, понимал, что такое москальщина и что такое москали. Самая большая ошибка Запада, что они видят в них людей. А они не люди! А они номинально – две руки и две ноги  люди, а внутри черти. Это мрак, хаос, неконтролируемая агрессия, – сказал Мухарский. – Они ненавидят весь мир и желают всему миру смерти. Эта мортальная эстетика с дедами на палочках, с Лениным-трупом, перед которым они маршируют с этими дедами. Они всем желают смерти! Это суть России. Они такие по своей природе – уничтожить, изнасиловать, разрушить. Это их сущность". 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мухарский после нападения РФ на Украину служил в теробороне, а сейчас выступает с концертами в поддержку ВСУ в американских городах. 

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Теги: война, Буча, война России против Украины, Антин Мухарский
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