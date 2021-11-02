"Какое большое и красивое сердце", "Ни разу не видел вас так плотно одетой". Седокова устроила фотосессию на улице

"Как же так несправедливо? Почему этот милый пес оказался на улице? Почему у него до сих пор нет красивого поводка, своих постоянных мисок и лучшего хозяина? Я верю, что сегодня все изменится. Что прямо сейчас его увидит тот самый человек, которому он подарит все свое тепло и зацелует", – написала она.
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"Какое у вас большое и красивое сердце, Анечка", – прокомментировала подписчица krrrylova.
"Ни разу не видел вас так "плотно" одетой. Вам это к лицу", – заявил alex2019.ru.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце.
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.