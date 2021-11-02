"Какое большое и красивое сердце", "Ни разу не видел вас так плотно одетой". Седокова устроила фотосессию на улице

"Как же так несправедливо? Почему этот милый пес оказался на улице? Почему у него до сих пор нет красивого поводка, своих постоянных мисок и лучшего хозяина? Я верю, что сегодня все изменится. Что прямо сейчас его увидит тот самый человек, которому он подарит все свое тепло и зацелует", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Какое у вас большое и красивое сердце, Анечка", – прокомментировала подписчица krrrylova.

"Ни разу не видел вас так "плотно" одетой. Вам это к лицу", – заявил alex2019.ru.