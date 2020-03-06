Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 марта, 2020
 
Новости

"Какого черта днем в хорошую погоду?". Притулу возмутили столичные пробки

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула преодолел полтора километра за 25 минут.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоя полчаса в пробке, Притула обратился к "киевским урбанистам"
Стоя полчаса в пробке, Притула обратился к "киевским урбанистам"
Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook 6 марта опубликовал пост, стоя в пробке на проспекте Победы в Киеве.

"Возле проспекта Победы есть "Бермудский треугольник", где пропадают люди. Полтора километра я преодолевал за 25 минут", – рассказал Притула на камеру. Он подчеркнул, что, судя по подсказкам навигатора, ему предстоит провести в пробке еще полчаса. 

По словам шоумена, он с пониманием относится к аналогичным ситуациям на дорогах, которые возникают из-за погодных условий или вечером в час пик. 

"Но какого черта это происходит днем в хорошую погоду?" – возмутился ведущий. Обращаясь к "киевским урбанистам", ведущий поинтересовался, можно ли решить эту проблему.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/187113585926135/

В июне 2019 года Притула записал видеообращение, в котором заявил, что будет баллотироваться на внеочередных выборах в ВР по спискам партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук.

По итогам выборов, которые проходили 21 июля 2019 года, Притула не прошел в Верховную Раду – партия "Голос" набрала 6,5%, в результате чего 30-е место шоумена в партийных списках оказалось непроходным.

В феврале 2020 года Притула признался, что подписчики упрекают его в том, что он продолжает гастролировать и не посещает заседания Верховной Рады Украины. 

Теги: Киев, Сергей Притула
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
Дмитрий ГОРДОН
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Татьяна РАЙДА
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS