"Какого черта днем в хорошую погоду?". Притулу возмутили столичные пробки

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула преодолел полтора километра за 25 минут.

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook 6 марта опубликовал пост, стоя в пробке на проспекте Победы в Киеве.

"Возле проспекта Победы есть "Бермудский треугольник", где пропадают люди. Полтора километра я преодолевал за 25 минут", – рассказал Притула на камеру. Он подчеркнул, что, судя по подсказкам навигатора, ему предстоит провести в пробке еще полчаса.

По словам шоумена, он с пониманием относится к аналогичным ситуациям на дорогах, которые возникают из-за погодных условий или вечером в час пик.

"Но какого черта это происходит днем в хорошую погоду?" – возмутился ведущий. Обращаясь к "киевским урбанистам", ведущий поинтересовался, можно ли решить эту проблему.

В июне 2019 года Притула записал видеообращение, в котором заявил, что будет баллотироваться на внеочередных выборах в ВР по спискам партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук.

По итогам выборов, которые проходили 21 июля 2019 года, Притула не прошел в Верховную Раду – партия "Голос" набрала 6,5%, в результате чего 30-е место шоумена в партийных списках оказалось непроходным.

В феврале 2020 года Притула признался, что подписчики упрекают его в том, что он продолжает гастролировать и не посещает заседания Верховной Рады Украины.