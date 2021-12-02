"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки

На фото 36-летняя актриса позирует возле новогодней елки с подарками.
"Второй день зимы, а у меня уже Новый год", – подписала она публикацию.
"Очень красивая елка и вы очень шикарны", – написала iankhyzh.
"Какова красота", – отметил khodiukv.
"Прекрасная", – прокомментировала anna_vikulova_.
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Саливанчук замужем за Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".