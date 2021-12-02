"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки

Саливанчук: Второй день зимы, а у меня уже Новый год Фото: salivanchuk.anna / Instagram

На фото 36-летняя актриса позирует возле новогодней елки с подарками.

"Второй день зимы, а у меня уже Новый год", – подписала она публикацию.

"Очень красивая елка и вы очень шикарны", – написала iankhyzh.

"Какова красота", – отметил khodiukv.

"Прекрасная", – прокомментировала anna_vikulova_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)