"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса

Девушки, с которыми запечатлена певица, надели миниплатья цвета фуксии, Астафьева – декольтированное боди такого же цвета.

Для снимка, на котором Астафьева запечатлена одна, певица позировала, опустив глаза, и показала грудь с верхнего ракурса.

В посте она процитировала послание мексиканской художницы Фриды Кало супругу и коллеге Диего Ривере.

"Я не прошу тебя меня поцеловать, и не извиняйся передо мной, когда я думаю, что ты неправ. Я даже не буду просить тебя обнять меня, когда мне это больше всего нужно. Я не прошу тебя говорить мне, какая я красивая, даже если это ложь, и не пиши мне красивых слов. Я не буду просить тебя позвонить мне для того, чтобы рассказать, как прошел твой день, и сказать, что ты скучаешь по мне. Я не буду просить тебя благодарить меня за все, что я делаю для тебя, и заботиться обо мне, когда душа иссякнет, и, конечно, я не буду просить тебя поддержать меня в моих решениях. Я даже не буду просить тебя послушать меня, когда у меня есть тысяча историй, которые мне хочется рассказать тебе. Я не буду просить тебя что-то для меня делать, я даже не буду пытаться навсегда быть рядом. Потому что если я должна просить тебя обо всем этом, то я больше этого не хочу", – говорится в послании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Ох и горячая ты, Дашуля", – прокомментировал подписчик qazrus4943.

"Какой, интересно, у Даши размер груди? Три или четыре?" – написал maksim.viktoriia.