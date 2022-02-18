Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса

Астафьева в посте процитировала письмо художницы Фриды Кало мужу
Астафьева в посте процитировала письмо художницы Фриды Кало мужу
Фото: da_astafieva / Instagram

36-летняя украинская певица и актриса Даша Астафьева на своей странице в Instagram 17 февраля опубликовала снимки, для которых позировала с двумя танцовщицами.

Девушки, с которыми запечатлена певица, надели миниплатья цвета фуксии, Астафьева – декольтированное боди такого же цвета.

Для снимка, на котором Астафьева запечатлена одна, певица позировала, опустив глаза, и показала грудь с верхнего ракурса.

В посте она процитировала послание мексиканской художницы Фриды Кало супругу и коллеге Диего Ривере.

"Я не прошу тебя меня поцеловать, и не извиняйся передо мной, когда я думаю, что ты неправ. Я даже не буду просить тебя обнять меня, когда мне это больше всего нужно. Я не прошу тебя говорить мне, какая я красивая, даже если это ложь, и не пиши мне красивых слов. Я не буду просить тебя позвонить мне для того, чтобы рассказать, как прошел твой день, и сказать, что ты скучаешь по мне. Я не буду просить тебя благодарить меня за все, что я делаю для тебя, и заботиться обо мне, когда душа иссякнет, и, конечно, я не буду просить тебя поддержать меня в моих решениях. Я даже не буду просить тебя послушать меня, когда у меня есть тысяча историй, которые мне хочется рассказать тебе. Я не буду просить тебя что-то для меня делать, я даже не буду пытаться навсегда быть рядом. Потому что если я должна просить тебя обо всем этом, то я больше этого не хочу", – говорится в послании.

"Ох и горячая ты, Дашуля", – прокомментировал подписчик qazrus4943.

"Какой, интересно, у Даши размер груди? Три или четыре?" – написал maksim.viktoriia.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Теги: актриса, Даша Астафьева, певица, грудь, декольте, девушка
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