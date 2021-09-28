"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини

На снимке Максакова, на которой в мае 2021 года Садальский был намерен жениться, запечатлена в дверном проеме в черном бикини – знаменитость позирует в кадре, прикрывая лицо рукой от солнца.

"Поздравляю с днем рождения. Не знаю, что вам сказать. Столько крови вы из меня выпили, но есть много хорошего. Желаю здоровья и много новых ролей. Спасибо за все, Ивановна", – подписал снимок Садальский. Он отметил, что фото было сделано на отдыхе в Сочи. Также актер поставил хештег "шашни".

"Людмила Максакова в прекрасной форме", – оценили фото подписчики.

"Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина", – прокомментировали снимок пользователи сети.

"Какой пресс, она просто шикарна", – написали в комментариях поклонники артистки.

"А откуда известно, что это фото не 30-летней давности?" – засомневались в сети.

"А она вам разрешила такое фото постить? Сомневаюсь", – поинтересовались фолловеры Садальского.

"П...х", – ответил он.

Фото: stassadal / Instagram