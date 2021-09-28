"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини

На снимке Максакова, на которой в мае 2021 года Садальский был намерен жениться, запечатлена в дверном проеме в черном бикини – знаменитость позирует в кадре, прикрывая лицо рукой от солнца.
"Поздравляю с днем рождения. Не знаю, что вам сказать. Столько крови вы из меня выпили, но есть много хорошего. Желаю здоровья и много новых ролей. Спасибо за все, Ивановна", – подписал снимок Садальский. Он отметил, что фото было сделано на отдыхе в Сочи. Также актер поставил хештег "шашни".
"Людмила Максакова в прекрасной форме", – оценили фото подписчики.
"Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина", – прокомментировали снимок пользователи сети.
"Какой пресс, она просто шикарна", – написали в комментариях поклонники артистки.
"А откуда известно, что это фото не 30-летней давности?" – засомневались в сети.
"А она вам разрешила такое фото постить? Сомневаюсь", – поинтересовались фолловеры Садальского.
"П...х", – ответил он.
Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года. Она была замужем дважды. В браке с художником Феликсом-Львом Збарским у нее родился сын Максим. Во втором браке с Петером Андреасом Игенбергсом она родила дочь Марию. Второй супруг Людмилы Максаковой скончался в 2018 году.
Садальский личную жизнь не афиширует. Известно, что в 1975 году у него родилась дочь. Ее матерью является гражданка Финляндии, она умерла в 2017 году.