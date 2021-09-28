Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2021
 
Новости

"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
26 сентября Максаковой исполнился 81 год
26 сентября Максаковой исполнился 81 год
Скриншот: Вечерний Ургант / YouTube

70-летний российский актер Станислав Садальский 26 сентября разместил в Instagram фото российской певицы и актрисы Марии Максаковой, посвятив публикацию ее 81-летию.

На снимке Максакова, на которой в мае 2021 года Садальский был намерен жениться, запечатлена в дверном проеме в черном бикини – знаменитость позирует в кадре, прикрывая лицо рукой от солнца.

"Поздравляю с днем рождения. Не знаю, что вам сказать. Столько крови вы из меня выпили, но есть много хорошего. Желаю здоровья и много новых ролей. Спасибо за все, Ивановна", – подписал снимок Садальский. Он отметил, что фото было сделано на отдыхе в Сочи. Также актер поставил хештег "шашни".

"Людмила Максакова в прекрасной форме", – оценили фото подписчики.

"Ничего себе фигура в таком-то возрасте, шикарная женщина", – прокомментировали снимок пользователи сети.

"Какой пресс, она просто шикарна", – написали в комментариях поклонники артистки.

"А откуда известно, что это фото не 30-летней давности?" – засомневались в сети.

"А она вам разрешила такое фото постить? Сомневаюсь", – поинтересовались фолловеры Садальского.

"П...х", – ответил он.

Фото: stassadal / Instagram
Фото: stassadal / Instagram

Контекст:

Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года. Она была замужем дважды. В браке с художником Феликсом-Львом Збарским у нее родился сын Максим. Во втором браке с Петером  Андреасом Игенбергсом она родила дочь Марию. Второй супруг Людмилы Максаковой скончался в 2018 году. 

Садальский личную жизнь не афиширует. Известно, что в 1975 году у него родилась дочь. Ее матерью является гражданка Финляндии, она умерла в 2017 году.

Теги: Станислав Садальский, Людмила Максакова, бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS