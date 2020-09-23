Садальский о скандале с изменой Тарзана: Они все придумали

Российский актер Станислав Садальский уверен, что у певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана крепкая семья.

Садальский: Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные Фото: stassadal / Instagram

Российский актер Станислав Садальский на своем YouTube-канале заявил, что скандал с изменой стриптизера Тарзана своей жене, певице Наташе Королевой, – вымысел.

"Нынешние артисты, не драматические, а из попсы, начинают придумывать разные истории. Она от него гуляет, он от нее гуляет, программы посвящают им огромные", – отметил Садальский.

По мнению актера, у Королевой и Тарзана крепкая семья.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.