"Ниагара". Садальский показал затопленную после дождя квартиру и пожаловался на московскую мэрию

Российский актер Стас Садальский в Instagram заявил, что после продолжительных дождей его квартиру в Москве затопило. В доказательство своих слов актер опубликовал снимки, на которых позирует босиком на мокром полу возле ведра.
"О том, что в Москве четыре дня льет дождь, узнал в своей квартире. Звоню в мэрию, записывают, присылают людей, но они ничего не могут сделать", – рассказал Садальский.
По словам актера, он живет в этой квартире 15 лет, но такое случилось впервые.
"На крыше бассейн образовался, прелесть. Бросить собирать воду не могу – соседей снизу зальет, жалко", – подытожил актер.
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Что в Москве, льет дождь четыре дня, узнал только в своей квартире… Я же на самоизоляции, звоню в мэрию, записывают присылают людей, но они ничего не могут сделать... Думаю НЛО.)) 15 лет живу в этой квартире было сухо, а теперь Ниагара Весело А что делать... на крыше природный бассейн образовался , прелесть. Но начинает надоедать , но бросить собирать воду не могу соседей снизу зальет, жалко их #собянин #жэк #замоскворечье #караул #затопило #замоскворецкийрайон Что делать? #дождь #чтоделать #самоизоляция #сидидома
Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль в кино.
С 2008 года актер ведет блог на платформе "Живого Журнала".