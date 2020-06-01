"Ниагара". Садальский показал затопленную после дождя квартиру и пожаловался на московскую мэрию

По словам российского актера Стаса Садальского, его московскую квартиру затопило впервые за 15 лет, а "люди из мэрии" ничего не могут сделать.

Садальский: Звоню в мэрию, присылают людей, но они ничего не могут сделать Фото: Stas Sadalsky / Facebook

Российский актер Стас Садальский в Instagram заявил, что после продолжительных дождей его квартиру в Москве затопило. В доказательство своих слов актер опубликовал снимки, на которых позирует босиком на мокром полу возле ведра.

"О том, что в Москве четыре дня льет дождь, узнал в своей квартире. Звоню в мэрию, записывают, присылают людей, но они ничего не могут сделать", – рассказал Садальский.

По словам актера, он живет в этой квартире 15 лет, но такое случилось впервые.

"На крыше бассейн образовался, прелесть. Бросить собирать воду не могу – соседей снизу зальет, жалко", – подытожил актер.

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль в кино.

С 2008 года актер ведет блог на платформе "Живого Журнала".