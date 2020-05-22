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23 мая, 2020
 
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"Очень похоже, что Олег брал Берлин и печенегов подбивал". Садальский раскритиковал Газманова за фото с орденами

Российский актер Стас Садальский с иронией отнесся к снимку российского артиста Олега Газманова, на котором тот запечатлен в военном кителе с наградами.

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Садальский родился в 1951 году в России
Садальский родился в 1951 году в России
Фото: Stas Sadalsky / Facebook

Актер Стас Садальский на своей официальной странице в Instagram подверг критике фото российского певца Олега Газманова, на котором тот запечатлен в военном кителе с многочисленными орденами и медалями. 

"Очень похоже, что Олег брал Берлин и печенегов подбивал, брал Шипку и Измаил. А вы так не считаете? Свежее фото из его Instagram",– написал Садалський, сделав скриншот из видео, которое Газманов опубликовал на своей странице.

"Клоун", – поддержали Садальского фолловеры. 

"И не стыдно им носить эти награды?" – удивляются подписчики актера. 

"Свадебный генерал", – прокомментировали публикацию пользователи. 

Газманов опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен в кителе с орденами 9 мая.

"Дорогие друзья, с Днем Победы!" – подписал он публикацию.  

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль в кино. 

С 2008 года актер ведет блог на платформе "Живого Журнала".

Теги: Россия, Станислав Садальский, День Победы, Олег Газманов
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