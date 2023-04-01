  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам

"Во время пандемии я старался посмотреть, что же я натворил за свою жизнь. Ну, не все смотрибельно. Нам же не дарили копии наших фильмов, поэтому я сам покупал где-то левым способом. Но большинство – можно забыть об этом", – сказал артист.
По словам Калныньша, в его фильмографии есть "неплохие мордобойчики".
"[Из всех картин, где я снимался], есть и парочка сериалов более-менее приличных. [Наберется] каких-то 20 картин, проектов, которые [можно] детям показать, бабушкам.
Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью
Калныньш родился в 1948 году в Риге. Окончил театральный факультет Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса.
В 1972–2000 годах работал актером рижского театра "Дайлес". Снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей", после распада СССР его приглашали в российские проекты.
Параллельно с актерской работой записал несколько музыкальных альбомов.
В 1990-е годы был депутатом Сейма Латвии, работал в комиссии по культуре.
Калныньш внесен в базу сайта "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма в 2015 году вместе с московским театром.