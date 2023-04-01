  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам

Калныньш снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей" Фото: kalninshfanpage / Instagram

"Во время пандемии я старался посмотреть, что же я натворил за свою жизнь. Ну, не все смотрибельно. Нам же не дарили копии наших фильмов, поэтому я сам покупал где-то левым способом. Но большинство – можно забыть об этом", – сказал артист.

По словам Калныньша, в его фильмографии есть "неплохие мордобойчики".

"[Из всех картин, где я снимался], есть и парочка сериалов более-менее приличных. [Наберется] каких-то 20 картин, проектов, которые [можно] детям показать, бабушкам.

Ивар Калныньш: Я всю Украину объездил. Поэтому мне очень сложно слышать, что мариупольский театр взорвали, что бомбят Чернигов, Херсон. Читайте полную версию интервью

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