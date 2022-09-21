Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2022
 
Новости

Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Псюк: Подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране
Псюк: Подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Победители "Евровидения 2022", украинская группа Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен того, который был продан на аукционе в поддержку ВСУ. Об этом сообщается на странице украинского нацотбора на "Евровидение" в Facebook.

Фронтмен группы Олег Псюк, комментируя событие, заявил, что решение организаторов изготовить для них копию микрофона стало приятной неожиданностью.

"Подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране, но сначала хотим, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с этим трофеем. Ведь победа в этом году на "Евровидении"  это не только победа нашей группы, но и всей Украины", – сказал он.

Известно, что участник группы Килиммен отправится в тур по украинским городам, чтобы все желающие могли сфотографироваться с кубком. Уже запланированы визиты в Киев, Винницу, Львов, Черновцы, Ивано-Франковск и Калуш. 

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/pfbid02rezpJQ6VsYX7qmPBYz48ZCvpVzDErdvk8bBYovczjx8yiF4YZhBqU4ZJJ7aKcRnBl

Контекст:

После победы на "Евровидении 2022" продали на аукционе свой наградный кубок в виде микрофона с логотипом конкурса, а врученные от его продажи деньги были направлены на закупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.

Теги: Евровидение, ВСУ, война России против Украины, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Елена ПОСКАННАЯ
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 