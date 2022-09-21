Kalush Orchestra получили новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ

Фронтмен группы Олег Псюк, комментируя событие, заявил, что решение организаторов изготовить для них копию микрофона стало приятной неожиданностью.

"Подумаем теперь над тем, какую пользу новый кубок сможет принести нашей стране, но сначала хотим, чтобы каждый украинец мог сфотографироваться с этим трофеем. Ведь победа в этом году на "Евровидении" – это не только победа нашей группы, но и всей Украины", – сказал он.

Известно, что участник группы Килиммен отправится в тур по украинским городам, чтобы все желающие могли сфотографироваться с кубком. Уже запланированы визиты в Киев, Винницу, Львов, Черновцы, Ивано-Франковск и Калуш.