Камалия показала свои помидоры

Украинская певица Камалия позировала в огороде с собранным урожаем помидоров.

Камалия: В этом году помидорчики уродили Фото: Kamaliya / Facebook

Украинская певица Камалия 5 октября на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена на своем огороде среди кустов помидоров.

"А вот и мой томатный урожай. Перед первой репетицией после "короны" успела забежать на огородик. В этом году помидорчики уродили", – подписала она снимки.

Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Вместе с супругом она воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).

11 сентября певица сообщила, что она и ее семья заразились коронавирусом.