Камалия показала свои помидоры

Украинская певица Камалия 5 октября на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена на своем огороде среди кустов помидоров.
"А вот и мой томатный урожай. Перед первой репетицией после "короны" успела забежать на огородик. В этом году помидорчики уродили", – подписала она снимки.
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А вот и мой томатный урожай Перед первой репетицией после «короны» успела забежать на огородик. В этом году помидорчики(и не только) уродили
Настоящее имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Вместе с супругом она воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).
11 сентября певица сообщила, что она и ее семья заразились коронавирусом.