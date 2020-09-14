Каменских назвала дату выхода нового альбома

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в Instagram анонсировала выход нового альбома.
По словам артистки, премьера запланирована на 18 сентября.
"С апреля жду, когда смогу удивить вас треками из моего нового альбома Eclectica! В альбом войдут уже известные вам Elefante и Ahuevo, а также новые яркие динамичные песни!" – пообещала певица.
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Понедельник в самом разгаре! Чувствую, для всех нас эта неделя будет супер продуктивной, интересной и наполненной самыми приятными эмоциями! А я ещё с апреля жду, когда смогу удивить вас треками из моего нового альбома Ecléctica! * В альбом войдут уже известные вам #elefante и #ahuevo, а также новые яркие динамичные песни! Ваша #panteranegra готова удивлять вас новыми звучаниями, миксом дикой энергии и страсти Еще в апреле мы с командой были на финальной готовности - и треки, и фото материалы, которые готовили еще м прошлой осени. * И вот наконец уже в эту пятницу вы сможете услышать мой альбом ! Я так этого ждала! Будет #nk #nice2cu #newalbum #eclectica
Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.