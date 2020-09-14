Каменских назвала дату выхода нового альбома

По словам украинской певицы Насти Каменских, выступающей под псевдонимом NK, в новый альбома Eclectica войдут как уже известные композиции, так и новые треки.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в Instagram анонсировала выход нового альбома.

По словам артистки, премьера запланирована на 18 сентября.

"С апреля жду, когда смогу удивить вас треками из моего нового альбома Eclectica! В альбом войдут уже известные вам Elefante и Ahuevo, а также новые яркие динамичные песни!" – пообещала певица.

Настя Каменских выступала с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта исполнительницы – NK.