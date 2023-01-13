Канье Уэст тайно женился – СМИ

Ранее Уэст был женат на модели Кардашян Фото: ЕРА

В публикации отмечается, что, когда пара на днях появилась на публике, у рэпера заметили обручальное кольцо.

Ни Уэст, ни его избранница пока что не комментировали публикации в СМИ о своем браке.