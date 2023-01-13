Канье Уэст тайно женился – СМИ

В публикации отмечается, что, когда пара на днях появилась на публике, у рэпера заметили обручальное кольцо.
Ни Уэст, ни его избранница пока что не комментировали публикации в СМИ о своем браке.
В ноябре 2022 года Уэст завершил бракоразводный процесс со своей экс-женой, американской моделью и блогером Ким Кардашян. Достигнутое сторонами соглашение предусматривает равный доступ к детям и урегулирование финансовых вопросов.
Согласно договоренности Уэст должен ежемесячно выплачивать бывшей супруге алименты в размере $200 тыс., а также компенсировать 50% расходов на образование и охрану детей.
У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.