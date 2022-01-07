"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова

"Трансформация", – подписал он ролик.

"Юра, иди в спортзал", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные на лето – очень грустно", – обратились подписчики к жене ведущего Кате Осадчей.

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Контекст:

Юрий Горбунов и Катя Осадчая женаты с 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью.

Горбунов и Осадчая – коллеги. Сейчас они вместе ведут шоу "Голос країни" на "1+1".