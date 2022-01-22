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22 января, 2022
 
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Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания

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У Кайи Гербер роман с актером Остином Батлером
У Кайи Гербер роман с актером Остином Батлером
Фото: kaiagerber / Instagram

Дочь американской модели Синди Кроуфорд, 20-летняя модель Кайя Гербер попала в объектив камер папарацци во время свидания с новым бойфрендом, который ранее встречался с дочерью американского актера Джонни Деппа и французской актрисы, певицы и модели Ванессы Паради – Лили-Роуз Мелоди. Об этом 20 января этом написало американское издание Yahoo!.

В публикации отмечается, что Гербер подтвердила свой роман с 30-летним американским актером Остином Батлером. Пара была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу с собакой модели.

21 января фото, на которых Батлер обнимает Гербер за плечи во время свидания, были опубликованы в Instagram.

Контекст:

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат Пресли, он тоже работает моделью.

В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме "Города-побратимы". В 10-м сезоне популярного телесериала "Американская история ужасов" Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.

С 2020-го по 2021 год Гербер встречалась с австралийским актером Джейкобом Элорди. После расставания модель удалила все совместные фото с актером из Instagram.

Остин Батлер родился родился 17 августа 1991 года в Анахайме. Известность ему принесли роли в таких фильмах и сериалах, как "Зоуи 101", "Их перепутали в роддоме", "Жизнь непредсказуема" и "Дневники Кэрри". С 2011-го по 2020-й год он встречался с американской актрисой Ванессой Хадженс, а в августе 2021 года у Батлера были отношения с Лили-Роуз Мелоди Депп.

Теги: Синди Кроуфорд, Лили-Роуз Мелоди Депп, модель, Кайя Гербер, свидание
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