Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания

В публикации отмечается, что Гербер подтвердила свой роман с 30-летним американским актером Остином Батлером. Пара была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу с собакой модели.

21 января фото, на которых Батлер обнимает Гербер за плечи во время свидания, были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Models Event&Street Styles * (@modelsstylex)