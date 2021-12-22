У Джейкоба Элорди новые отношения спустя месяц после разрыва с дочерью Синди Кроуфорд

В публикации отмечается, что 24-летний Элорди и 22-летняя Джейд гуляли по району Сильвер-Лейк в Лос-Анжеллесе с несколькими друзьями и любимой собакой актера Лейлой. А когда пара увидела фотографов, то поспешила уехать с места прогулки в машине Элорди – черном Range Rover.
22 декабря фото с Элорди и Джейд было опубликовано в Instagram.
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О романе Гербер и Элорди стало известно осенью 2020-го. Он продлился около года, а 19 ноября 2021 года пара официально распалась. Гербер удалила все совместные фото с актером из Instagram. До Элорди у Гербер был роман с американским комиком Питом Дэвидсоном, у которого сейчас отношения с американской моделью Ким Кардашян.
Элорди стал известен после исполнения роли Нейта Джейкобса в сериале "Эйфория".