У Джейкоба Элорди новые отношения спустя месяц после разрыва с дочерью Синди Кроуфорд

Джейкоб Элорди встречался с Кайей Гербер около года Фото: menswearhaus / Instagram

В публикации отмечается, что 24-летний Элорди и 22-летняя Джейд гуляли по району Сильвер-Лейк в Лос-Анжеллесе с несколькими друзьями и любимой собакой актера Лейлой. А когда пара увидела фотографов, то поспешила уехать с места прогулки в машине Элорди – черном Range Rover.

22 декабря фото с Элорди и Джейд было опубликовано в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Kissing Booth Netflix (@kissing_booth3)