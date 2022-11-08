Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
Новости

"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Валевская летом развелась со своим мужем
Валевская летом развелась со своим мужем
Фото: valevska_official / Instagram

Украинская певица Наталья Валевская 7 ноября опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлена за границей во время прогулки вместе с украинским хореографом венесуэльского происхождения Амадором Лопесом.

Позируя в кадре, пара держится за руки и обнимается.

"Кажется, я люблю этого парня", – подписала ролик артистка.

"Счастливы вместе", – отреагировали в сети.

"Ты этого заслуживаешь", – написали поклонники.

Контекст:

Валевская летом 2022 года рассталась с мужем после 18 лет брака. Детей у пары нет.

Лопес не афиширует личную жизнь. В начале февраля 2022 года артист сообщил, что получил украинский паспорт.

Валевская и Лопес вместе с другими украинскими коллегами с конца октября находились в Испании. Они выступали в испанских городах с благотворительными концертами.

Теги: Наталья Валевская, Амадор Лопес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
Момоа завел поросенка
Момоа завел поросенка
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
"Воздержитесь от лизания". Служба национальных парков США просит посетителей перестать лизать жабу, вызывающую галлюцинации
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
43-летний пресс-секретарь президента Чехии тайно женился на беженке из Украины. СМИ пишут, что ранее его "больше впечатляли мужчины"
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 