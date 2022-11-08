"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом

Позируя в кадре, пара держится за руки и обнимается.
"Кажется, я люблю этого парня", – подписала ролик артистка.
"Счастливы вместе", – отреагировали в сети.
"Ты этого заслуживаешь", – написали поклонники.
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Валевская летом 2022 года рассталась с мужем после 18 лет брака. Детей у пары нет.
Лопес не афиширует личную жизнь. В начале февраля 2022 года артист сообщил, что получил украинский паспорт.
Валевская и Лопес вместе с другими украинскими коллегами с конца октября находились в Испании. Они выступали в испанских городах с благотворительными концертами.