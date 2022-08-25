"Женщина собирает душу по кусочкам и становится еще совершеннее". 41-летняя Валевская после развода снялась в платье с глубоким декольте

"Женщина уникальна по своей природе. Разбиваясь вдребезги, распадаясь на части, она собирает свою душу по кусочкам и становится еще совершеннее и лучше", – подписала фото 41-летняя певица.

Контекст:

Известность Валевской принесла победа в украинском телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.

3 июня 2022 года Валевская сообщила, что рассталась с мужем после 18 лет брака. Свидетельство о разводе она получила спустя полтора месяца после заявления. Детей у пары нет.

Ранее певица рассказывала, что в 2003 году сделала аборт из-за того, что у плода диагностировали патологию. "Я просто была несформировавшейся. Мы были еще незрелыми, молодыми и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа и себя простила, уже исповедовалась, причастилась", – рассказала она тогда.