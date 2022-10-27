Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого

Принцесса Кейт провела телефонную встречу с британским физиотерапевтом и офицером медицинской службы британской армии перед ее новой экспедицией. Теперь Чанди отправится в одиночную миссию с целью стать первой женщиной, полностью пересекшей Антарктиду без сопровождения, пишет издание.

Фото: polarpreet / Instagram

В этом путешествии она преодолеет почти 2 тыс. километров. Полярнице придется выдержать температуру в -50 градусов по Цельсию и скорость ветра до 90 км/час. При этом она сама потащит сани со снаряжением весом в 120 кг, сообщает издание. А Кейт Миддлтон станет покровительницей этого масштабного челленджа.

"Я хочу взять людей с собой в это путешествие, чтобы помочь им поверить, что нет ничего невозможного. Это абсолютная привилегия иметь принцессу Уэльскую в качестве покровителя", – цитирует журнал Чанди.