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27 октября, 2022
 
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Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого

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Принцесса Кэтрин часто поддерживает женские инициативы
Принцесса Кэтрин часто поддерживает женские инициативы
Фото: EPA

Принцесса Уэльская Кэтрин прервала семейный отпуск, чтобы поддержать капитана Прит Чанди – британку азиатского происхождения, совершившую одиночную экспедицию через Антарктиду к Южному полюсу. Об этом 27 октября пишет Hello.

Принцесса Кейт провела телефонную встречу с британским физиотерапевтом и офицером медицинской службы британской армии перед ее новой экспедицией. Теперь Чанди отправится в одиночную миссию с целью стать первой женщиной, полностью пересекшей Антарктиду без сопровождения, пишет издание.

Фото: polarpreet / Instagram
Фото: polarpreet / Instagram

В этом путешествии она преодолеет почти 2 тыс. километров. Полярнице придется выдержать температуру в -50 градусов по Цельсию и скорость ветра до 90 км/час. При этом она сама потащит сани со снаряжением весом в 120 кг, сообщает издание. А Кейт Миддлтон станет покровительницей этого масштабного челленджа.

"Я хочу взять людей с собой в это путешествие, чтобы помочь им поверить, что нет ничего невозможного. Это абсолютная привилегия иметь принцессу Уэльскую в качестве покровителя", – цитирует журнал Чанди.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их свадьба состоялась в апреле 2011-го. Супруги воспитывают троих детей.

Прит Чанди родилась в Великобритании в 1989 году. Она первая женщина азиатского происхождения, покорившая Южный полюс.

Теги: Великобритания, монархия, Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская Кэтрин
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