Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции

С начала июля Кейт Миддлтон была на самоизоляции Фото: EPA

Это первый выход в свет герцогини Кембриджской после того, как 5 июля она ушла на вынужденную самоизоляцию после встречи с больным COVID-19 человеком.

Миддлтон надела платье изумрудно-зеленого цвета от Emilia Wickstead за £1360 (около 52 тыс. грн), которое дополнила кремовой сумочкой Mulberry и белыми туфлями Jimmy Choo. Из аксессуаров Кэтрин выбрала солнцезащитные очки Ray-Ban, защитную маску Amaia и драгоценные серьги Kiki McDonough.

Фото: EPA

Она регулярно посещает Уимблдон в качестве покровителя Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на кортах которого ежегодно и проводится теннисный турнир. Герцогиня является патроном клуба с 2016 года.

Фото: EPA