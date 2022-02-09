Киевская перепичка. Как приготовить знаменитое блюдо дома

"Самый вкусный киевский снек, или 10 сосисок в тесте", – написал он.

Эксперт отметил, что это простой рецепт без заваривания и яиц.

Ингредиенты: 350 г теплой воды, 35–40 г сахара, 8–10 сухих дрожжей, 520–540 г муки, 10 г соли, масло для фритюра, 10 сосисок.

В теплой воде (не выше 38 ˚С), растворить сахар и дрожжи. Сухим дрожжам дать постоять 15–17 минут. Добавить просеянную муку, соль и замесить тесто.

Оставить тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Обмять его и сформировать 10 кусочков по 90 г. Придать сформированным кусочкам теста прямоугольную форму.

Сосиски нужно достать заранее, чтобы они были комнатной температуры. Завернуть их в тесто, хорошо подняв края, как на вареники.

Поставить сформированные лепешки в теплое место, чтобы они поднялись примерно в 2,5 раза.

Довести масло до 180˚С. Осторожно взять сырую перепичку и положить ее в масло. Обжаривать ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. Вынуть перепичку и положить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)