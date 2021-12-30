Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2021
 
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"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте

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"Вы прелесть", написали Кристине Асмус ее подписчики в соцсети
"Вы прелесть", – написали Кристине Асмус ее подписчики в соцсети
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 30 декабря показала в Instagram свой новый портрет. На снимке она позирует в светлом платье-комбинации с глубоким декольте. В руках у артистки бокал и клубника.

"В жизни я выгляжу вообще не так! Даже удивительно, когда узнают на улице. Мой ежедневный выбор – кеды, рюкзаки, шапки и минимум макияжа, когда не в кадр. Но не в этот раз! Я сама в шоке, но в моем чемодане сейчас практически одни платья, туфли, сумочки и много блесток", – призналась в подписи к фото 33-летняя актриса.

Она добавила, что ей надоело постоянно слышать в свой адрес: "Девочка, а где твои родители?"

"И еще я так устала, что в этом году хочется праздника, как никогда!" – призналась Асмус.

За пару часов ее пост набрал больше 20 тыс. лайков.

"Киска", – прокомментировал фото al.exandr9532.

"Вы прелесть", – написал khodiukv.

"Как бы вы ни выглядели, вы все равно очень красивая девушка", – считает edmitrenko520.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, платье, актриса, клубника, декольте
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