Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2021
 
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"Какая хищная улыбка", "Хороша, чертовка". Асмус оголила плечо за праздничным столом

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Кристина Асмус обнародовала свое новое фото в вечернем платье
Кристина Асмус обнародовала свое новое фото в вечернем платье
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 25 декабря пожаловалась в Instagram, что из-за загруженности на работе не успеет на Новый год ни стол накрыть, ни подарки купить.

"Это было три года назад. Мы с сестрой (которая тоже работает как не в себя) покупали подарки и еду к новогоднему столу 31 декабря в 10 вечера. Пока приехали, пока все разложили, в итоге приготовить, естественно, ничего не успели. Поставили пару нарезок и мандарины на стол уже под бой курантов. В этом году пока вообще не представляю, что будет. Времени даже подумать о подарках и о столе нет. На походы по магазинам тем более", – написала актриса и прорекламировала сервис доставки еды.

К посту 33-летняя Асмус приложила свое фото за праздничным столом. На снимке артистка позирует в желтом вечернем платье с открытым плечом.

"Какая хищная улыбка", – прокомментировал пост remi__x.

"Хороша, чертовка", – считает cit.cat.969.

"Какая красота. Красивой девочке только красивый стол", – написал karneikarnaukhov.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, платье, работа, актриса, фото, праздничный стол
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