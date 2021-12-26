"Какая хищная улыбка", "Хороша, чертовка". Асмус оголила плечо за праздничным столом

"Это было три года назад. Мы с сестрой (которая тоже работает как не в себя) покупали подарки и еду к новогоднему столу 31 декабря в 10 вечера. Пока приехали, пока все разложили, в итоге приготовить, естественно, ничего не успели. Поставили пару нарезок и мандарины на стол уже под бой курантов. В этом году пока вообще не представляю, что будет. Времени даже подумать о подарках и о столе нет. На походы по магазинам тем более", – написала актриса и прорекламировала сервис доставки еды.

К посту 33-летняя Асмус приложила свое фото за праздничным столом. На снимке артистка позирует в желтом вечернем платье с открытым плечом.

"Какая хищная улыбка", – прокомментировал пост remi__x.

"Хороша, чертовка", – считает cit.cat.969.

"Какая красота. Красивой девочке только красивый стол", – написал karneikarnaukhov.

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