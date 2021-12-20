"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков

"Государственная подстилка! Тебе заплатили! Пропаганда! Отписка! Шлюха! На все готова ради денег!" Это, а также проклятия и публичное сжигание меня на костре можно почитать в комментариях к моему предыдущему посту. Там я написала, что тяжело переболела гриппом с осложнениями. А также то самое слово, которое нельзя называть [вакцинироваться]. И понесла-а-ась! Тысяча людей отписались за два часа! И меня обвинили во всех смертных грехах сразу", – написала Асмус.

33-летняя актриса подчеркнула, что не ожидала, что "открытость в Instagram воспринимается как агитка и проплаченный пост".

"Эй! Тысяча! Возвращайтесь обратно! Я теперь буду стараться избегать глаголы в постах", – пообещала Асмус, сопроводив пост своим снимком пятой точкой к объективу.

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)