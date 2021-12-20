Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
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"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков

Кристина Асмус: Меня обвинили во всех смертных грехах сразу
Кристина Асмус: Меня обвинили во всех смертных грехах сразу
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась, что после ее призыва вакцинироваться не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа от нее за пару часов отписались сразу тысяча подписчиков. Об этом она написала 17 декабря в Instagram.

"Государственная подстилка! Тебе заплатили! Пропаганда! Отписка! Шлюха! На все готова ради денег!" Это, а также проклятия и публичное сжигание меня на костре можно почитать в комментариях к моему предыдущему посту. Там я написала, что тяжело переболела гриппом с осложнениями. А также то самое слово, которое нельзя называть [вакцинироваться]. И понесла-а-ась! Тысяча людей отписались за два часа! И меня обвинили во всех смертных грехах сразу", – написала Асмус.

33-летняя актриса подчеркнула, что не ожидала, что "открытость в Instagram воспринимается как агитка и проплаченный пост".

"Эй! Тысяча! Возвращайтесь обратно! Я теперь буду стараться избегать глаголы в постах", – пообещала Асмус, сопроводив пост своим снимком пятой точкой к объективу.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, грипп, призыв, Instagram, актриса, вакцина
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