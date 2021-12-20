"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков

"Государственная подстилка! Тебе заплатили! Пропаганда! Отписка! Шлюха! На все готова ради денег!" Это, а также проклятия и публичное сжигание меня на костре можно почитать в комментариях к моему предыдущему посту. Там я написала, что тяжело переболела гриппом с осложнениями. А также то самое слово, которое нельзя называть [вакцинироваться]. И понесла-а-ась! Тысяча людей отписались за два часа! И меня обвинили во всех смертных грехах сразу", – написала Асмус.
33-летняя актриса подчеркнула, что не ожидала, что "открытость в Instagram воспринимается как агитка и проплаченный пост".
"Эй! Тысяча! Возвращайтесь обратно! Я теперь буду стараться избегать глаголы в постах", – пообещала Асмус, сопроводив пост своим снимком пятой точкой к объективу.
View this post on Instagram
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.