Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2021
 
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"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова

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Кристина Асмус призналась, что сначала очень расстроилась, увидев, как ее нарисовала дочь
Кристина Асмус призналась, что сначала очень расстроилась, увидев, как ее нарисовала дочь
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса и блогер Кристина Асмус 10 декабря поделилась в Instagram своим портретом, который нарисовала ее семилетняя дочь Анастасия от шоумена Гарика Харламова. По словам артистки, она испугалась, когда впервые увидела эту картинку.

"Это меня нарисовала дочка ко Дню матери. Помню, как я зашла на кухню и испугалась. По-моему, один-в-один. Я сначала подумала, что наверху – это мои отросшие корни, и расстроилась, что дочка видит их настолько неухоженными. А оказалось, просто фломастера нужного не было", – написала 33-летняя актриса.

Пост Асмус набрал больше 24 тыс. лайков.

"Меня сын так нарисовал, что решил из школы не приносить, чтобы меня не расстроить", – прокомментировала рисунок firsova_stylist.

"Хороший портрет! Только вы на нем грустная..." – написала olgakhramova1970.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком (Игорем) Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, дети, картина, актриса, родители
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