"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова

Кристина Асмус призналась, что сначала очень расстроилась, увидев, как ее нарисовала дочь Фото: asmuskristina / Instagram

"Это меня нарисовала дочка ко Дню матери. Помню, как я зашла на кухню и испугалась. По-моему, один-в-один. Я сначала подумала, что наверху – это мои отросшие корни, и расстроилась, что дочка видит их настолько неухоженными. А оказалось, просто фломастера нужного не было", – написала 33-летняя актриса.

Пост Асмус набрал больше 24 тыс. лайков.

"Меня сын так нарисовал, что решил из школы не приносить, чтобы меня не расстроить", – прокомментировала рисунок firsova_stylist.

"Хороший портрет! Только вы на нем грустная..." – написала olgakhramova1970.

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