Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"Столько "скорых" мы в жизни не вызывали". Асмус призналась, что была месяц в больнице

По словам Кристины Асмус, у нее был "адский ноябрь"
По словам Кристины Асмус, у нее был "адский ноябрь"
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса и блогер Кристина Асмус 16 декабря в своем Instagram-аккаунте призвала подписчиков обязательно вакцинироваться, причем, не только от короновируса, но и от сезонного гриппа.

"Адский ноябрь у нас был… Не писала об этом, потому что много всего навалилось… Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребенком и ее кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались… Столько "скорых" мы в жизни не вызывали… И антибиотиков море", – призналась 33-летняя актриса.

Она добавила, что впервые из-за нее отменили несколько спектаклей в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где она служит.

"И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец. Короче, не буду всего описывать. Просто, вакцинируйтесь, друзья . Болеть – очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от COVID-19. И берегите себя и окружающих", – написала Асмус, приложив к посту свое фото, на котором лежит в постели в ярко-розовой сорочке.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Теги: Кристина Асмус, инфекция, актриса, антибиотики, больницы, вакцина
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