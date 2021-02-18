Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео

Кларенс-хаус 16 февраля на официальной странице в Instagram опубликовал видеорецепт блинов.
Для приготовления теста для блинов необходимо в просеянную муку вбить два яйца, влить молоко и топленое масло, а затем венчиком перемешать ингредиенты. Выпекать блины необходимо на раскаленной сковородке.
В качестве начинки к блинам, говорится в описании к ролику, жена принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла предпочитает мед с лимоном.
Отмечается, что супруга британского принца увлекается пчеловодством и ест мед с собственной пасеки, а его излишки продает. Вырученные от реализации меда деньги герцогиня Корнуольская переводит на благотворительность.
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"Эта комбинация хорошо сочетается с любым базовым рецептом блинов", – отмечается в рецепте.
"Лимон с медом?" – уточнили комбинацию продуктов подписчики страницы.
"Да, это вкусно", – отреагировали на вопрос пользователи сети.