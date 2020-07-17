"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото

Жене принца Чарльза герцогине Корнуольской Камилле 17 июля исполняется 73 года. Накануне дня рождения она приняла участие в фотосессии, которая была проведена в саду Кларенс-хаус.

Кларенс-Хаус обнародовал в Instagram снимок герцогини Корнуольской Камиллы, сделанный накануне ее 73-летия.

"Новый снимок герцогини Корнуольской обнародован в честь ее 73-го дня рождения. Фотография была сделана на этой неделе в саду Кларесн-хаус", – говорится в публикации.

Автором фото указан королевский фотограф Крис Джексон. На своей странице в Instagram он назвал фотосессию с участием супруги принца Чарльза "большой привилегией для себя". Джексон отметил, что старался передать на фото чувство юмора герцогини Корнуольской.

"Мне повезло, что я сопровождаю герцогиню по всему миру уже более 15 лет, и надеюсь, что этот снимок хоть немного передает ее великолепное чувство юмора", – написал королевский фотограф.

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы принц Чарльз и Камилла поженились – 9 апреля 2020 года пара отмечала 15-летие супружеской жизни. Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.