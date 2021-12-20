Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
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"Классная, обворожительная, стильная!" Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая

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Леся Никитюк показала подписчикам свое новое предновогоднее фото
Леся Никитюк показала подписчикам свое новое предновогоднее фото
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк в День Святого Николая 19 декабря запостила в Instagram свое новое фото. На нем она позирует на фоне по-новогоднему украшенного камина в белом трикотажном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. На ноги Никитюк надела носки с мультипликационными оленями.

"Я под подушкой нашла ноги, а вы?" – поинтересовалась у подписчиков телеведущая, поздравив всех с праздником.

Ее пост набрал больше 90 тыс. лайков.

"А я до сих пор ищу груди", – призналась в комментариях litnevska_ya.

"Твои ноги – это святое. Красотка", – написала tanyushanesmiyan.

"Классная, обворожительная, милая, стильная!" – считает kolesnykgranica.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: платье, телеведущая, Леся Никитюк, фото, грудь, декольте, ноги
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