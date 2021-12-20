"Классная, обворожительная, стильная!" Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая

"Я под подушкой нашла ноги, а вы?" – поинтересовалась у подписчиков телеведущая, поздравив всех с праздником.

Ее пост набрал больше 90 тыс. лайков.

"А я до сих пор ищу груди", – призналась в комментариях litnevska_ya.

"Твои ноги – это святое. Красотка", – написала tanyushanesmiyan.

"Классная, обворожительная, милая, стильная!" – считает kolesnykgranica.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)