"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"

"Дмитрий Ильич, ваше птичье молоко "Гордон в шоколаде" – просто люкс. Ждем следующие конфеты "Кадык в шоколаде", – произносит эротичным голосом на камеру Никитюк, откусывая конфету.

Видео телеведущей 2 декабря Гордон перепостил в своем Instagram-аккаунте со словами "Леся, спасибо!".

Ранее Никитюк в соцсетях просила Гордона прислать ей свои конфеты на пробу.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Конфеты "Гордон в шоколаде" впервые появились в украинских магазинах в начале апреля 2021 года. По словам журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, эти конфеты сделаны из натурального сырья. "Почему они особенные? Потому что срок хранения, в отличие от остальных, всего месяц, а не от полугода до года – вы понимаете, почему они так долго хранятся? [Здесь] все полностью натуральное – натуральный шоколад, натуральное птичье молоко, и поэтому они такие вкусные. Даже если вы понюхаете коробку, не открывая ее, вы уже почувствуете запах настоящего шоколада. Это то, за что не стыдно", – отметил он, анонсируя выпуск продукции.