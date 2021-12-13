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13 декабря, 2021
 
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"Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит". Никитюк похвасталась кольцом за 1,5 млн грн

Подписчики попросили Лесю Никитюк показать человека, который дарит ей бриллианты
Подписчики попросили Лесю Никитюк показать человека, который дарит ей бриллианты
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 12 декабря выложила в Instagram фото из ювелирного магазина итальянского бренда Bvlgari. На снимках она примеряет на себя кольцо и колье в виде змеи, кусающей себя за хвост.

На официальном сайте бренда указано, что только кольцо из этой коллекции стоит €48 тыс. (примерно 1,5 млн грн).

"Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит", – подписала снимки 34-летняя Никитюк.

"Кто этот человек? Покажите нам его!" – попросила в комментираях к посту tany.yana.

"Очень тонкий намек на подарочек", – прокомментировала la.na7299.

"Не бриллианты красят человека, а парикмахер, и то не человека, а седые корни", – пошутила alexandra_lapchuk.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, драгоценности, Леся Никитюк, магазин, бриллиант, кольцо
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