"Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит". Никитюк похвасталась кольцом за 1,5 млн грн

На официальном сайте бренда указано, что только кольцо из этой коллекции стоит €48 тыс. (примерно 1,5 млн грн).

"Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит", – подписала снимки 34-летняя Никитюк.

"Кто этот человек? Покажите нам его!" – попросила в комментираях к посту tany.yana.

"Очень тонкий намек на подарочек", – прокомментировала la.na7299.

"Не бриллианты красят человека, а парикмахер, и то не человека, а седые корни", – пошутила alexandra_lapchuk.

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