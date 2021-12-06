"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"

"Сколько живу, а на такой экскурсии еще не была. Так выглядит секс-шоп на Кабо-Верде", – написала 34-летняя телеведущая.

"На Кабо-Верде есть легенда. Если девушка придет и постоит возле этого кактуса, то через год забеременеет! Говорят, тут была [телеведущая] Катя Осадчая", – добавила в комментариях Никитюк, упомянув свою коллегу, которая несколько месяцев назад родила третьего сына.

Пост набрал почти 130 тыс. лайков и больше 1 тыс. комментариев.

"Свят, свят", – прокомментировала фото и видео украинская балерина, директор Киевского хореографического училища Екатерина Кухар.

"И хочется, и колется", – написала sadova_julia.

"У нас тут возникают непристойные ассоциации", – признался sergey_1989official.

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Ранее Никитюк выложила снимки на фоне в пальмы, на которых позирует в брючном костюме, напоминающем пижаму.

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