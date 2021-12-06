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06 декабря, 2021
 
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"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"

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Телеведущая Леся Никитюк сейчас путешествует по Западной Африке
Телеведущая Леся Никитюк сейчас путешествует по Западной Африке
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 4 декабря запостила в Instagram фото и видео со своего отдыха в Кабо-Верде в Западной Африке. На фото она позирует рядом с гигантским кактусом, напоминающим мужской половой орган. В ролике Никитюк оборачивается на растение, перекрещивается и уходит.

"Сколько живу, а на такой экскурсии еще не была. Так выглядит секс-шоп на Кабо-Верде", – написала 34-летняя телеведущая.

"На Кабо-Верде есть легенда. Если девушка придет и постоит возле этого кактуса, то через год забеременеет! Говорят, тут была [телеведущая] Катя Осадчая", – добавила в комментариях Никитюк, упомянув свою коллегу, которая несколько месяцев назад родила третьего сына.

Пост набрал почти 130 тыс. лайков и больше 1 тыс. комментариев.

"Свят, свят", – прокомментировала фото и видео украинская балерина, директор Киевского хореографического училища Екатерина Кухар.

"И хочется, и колется", – написала sadova_julia.

"У нас тут возникают непристойные ассоциации", – признался sergey_1989official.

Ранее Никитюк выложила снимки на фоне в пальмы, на которых позирует в брючном костюме, напоминающем пижаму.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: путешествия, телеведущая, Катя Осадчая, Леся Никитюк, отдых, фото, Кабо-Верде, ролик, фаллос
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