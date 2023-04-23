Бульвар Шоубиз
 
23 апреля, 2023
 
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Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"

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Джеймс, которая сыграла в сериале Клеопатру, призвала недовольных кастингом зрителей не смотреть сериал
Джеймс, которая сыграла в сериале Клеопатру, призвала недовольных кастингом зрителей не смотреть сериал
Фото: adele_jjames / Instagrm

Американская стриминговая платформа Netflix в апреле презентовала в YouTube трейлер документального сериала "Клеопатра", главную роль в котором сыграла британская темнокожая актриса Адель Джеймс.

"Исполнительный продюсер Джада Пинкетт Смит представляет новый документальный сериал, в котором рассказывается о жизни выдающихся и знаковых африканских королев. В этом сезоне будет представлена Клеопатра, самая известная, влиятельная и непонятая женщина в мире  смелая королева, чья красота и романтика затмили ее настоящее достоинство: интеллект. Наследие Клеопатры было предметом многочисленных научных дискуссий, которые Голливуд часто игнорировал. Теперь наша серия переосмысливает эту захватывающую часть ее истории", – говорится в описании. 

Издание Egypt Independent сообщает, что после премьеры трейлера египетский юрист Махмуд аль-Семари обратился в прокуратуру Египта с требованием закрыть доступ к платформе в Египте.

Он потребовал, чтобы против людей, которые причастны к созданию сериала, были приняты серьезные юридические меры, и назвал сериал "преступлением". Юрист отметил, что "большая часть того, что отображает Netflix, не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским". 

Махмуд аль-Семари заявил, что трейлер сериала "Клеопатра" противоречит египетской истории, "пропагандирует афроцентризм, целью которого является искажение и уничтожение египетской идентичности". 

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс, сообщает Egypt Independent, в свою очередь, назвал то, что роль Клеопатры в сериале сыграла темнокожая актриса, "фальсификацией фактов".

Джеймс на своей странице в Twitter, реагируя на критику, призвала недовольных кастингом зрителей не смотреть сериал. 

Премьера сериала запланирована на 10 мая.

ВИДЕО
Видео: Netflix / YouTube
Контекст:

Царица Клеопатра  последняя правительница династии Птолемеев. Она родилась в 69 г. до н.э. и умерла в 30 г. до н.э. в Александрии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Египет, сериал, скандал, Netflix, трейлер, Джада Пинкетт Смит, продюсер
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