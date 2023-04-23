  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"

"Исполнительный продюсер Джада Пинкетт Смит представляет новый документальный сериал, в котором рассказывается о жизни выдающихся и знаковых африканских королев. В этом сезоне будет представлена Клеопатра, самая известная, влиятельная и непонятая женщина в мире – смелая королева, чья красота и романтика затмили ее настоящее достоинство: интеллект. Наследие Клеопатры было предметом многочисленных научных дискуссий, которые Голливуд часто игнорировал. Теперь наша серия переосмысливает эту захватывающую часть ее истории", – говорится в описании.
Издание Egypt Independent сообщает, что после премьеры трейлера египетский юрист Махмуд аль-Семари обратился в прокуратуру Египта с требованием закрыть доступ к платформе в Египте.
Он потребовал, чтобы против людей, которые причастны к созданию сериала, были приняты серьезные юридические меры, и назвал сериал "преступлением". Юрист отметил, что "большая часть того, что отображает Netflix, не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским".
Махмуд аль-Семари заявил, что трейлер сериала "Клеопатра" противоречит египетской истории, "пропагандирует афроцентризм, целью которого является искажение и уничтожение египетской идентичности".
Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс, сообщает Egypt Independent, в свою очередь, назвал то, что роль Клеопатры в сериале сыграла темнокожая актриса, "фальсификацией фактов".
Джеймс на своей странице в Twitter, реагируя на критику, призвала недовольных кастингом зрителей не смотреть сериал.
Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!— Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023
If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! * pic.twitter.com/zhJjaUkxyc
Премьера сериала запланирована на 10 мая.
Царица Клеопатра – последняя правительница династии Птолемеев. Она родилась в 69 г. до н.э. и умерла в 30 г. до н.э. в Александрии.