  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"

Джеймс, которая сыграла в сериале Клеопатру, призвала недовольных кастингом зрителей не смотреть сериал Фото: adele_jjames / Instagrm

"Исполнительный продюсер Джада Пинкетт Смит представляет новый документальный сериал, в котором рассказывается о жизни выдающихся и знаковых африканских королев. В этом сезоне будет представлена Клеопатра, самая известная, влиятельная и непонятая женщина в мире – смелая королева, чья красота и романтика затмили ее настоящее достоинство: интеллект. Наследие Клеопатры было предметом многочисленных научных дискуссий, которые Голливуд часто игнорировал. Теперь наша серия переосмысливает эту захватывающую часть ее истории", – говорится в описании.

Издание Egypt Independent сообщает, что после премьеры трейлера египетский юрист Махмуд аль-Семари обратился в прокуратуру Египта с требованием закрыть доступ к платформе в Египте.

Он потребовал, чтобы против людей, которые причастны к созданию сериала, были приняты серьезные юридические меры, и назвал сериал "преступлением". Юрист отметил, что "большая часть того, что отображает Netflix, не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским".

Махмуд аль-Семари заявил, что трейлер сериала "Клеопатра" противоречит египетской истории, "пропагандирует афроцентризм, целью которого является искажение и уничтожение египетской идентичности".

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс, сообщает Egypt Independent, в свою очередь, назвал то, что роль Клеопатры в сериале сыграла темнокожая актриса, "фальсификацией фактов".

Джеймс на своей странице в Twitter, реагируя на критику, призвала недовольных кастингом зрителей не смотреть сериал.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!



If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! * pic.twitter.com/zhJjaUkxyc — Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023

Премьера сериала запланирована на 10 мая.

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Видео: Netflix / YouTube