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17 ноября, 2022
 
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Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины

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Клопотенко: Характерный признак паляницы вот этот надрез сверху. Это то, что делает паляницу паляницей
Клопотенко: Характерный признак паляницы – вот этот надрез сверху. Это то, что делает паляницу паляницей
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 16 ноября в Instagram рассказал, что изучает один из видов традиционного украинского хлеба – паляницу.

"Сейчас изучаю паляницу. Характерный признак – вот этот надрез сверху. Это то, что делает паляницу паляницей. И я понимаю почему. Это она типа смеется над соседями, которые не могут произнести ее название. Дарю вам эту мысль", – написал он.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: Украина, культура, ресторатор, традиции, МастерШеф, Евгений Клопотенко, паляниця
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