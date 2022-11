Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины

"Сейчас изучаю паляницу. Характерный признак – вот этот надрез сверху. Это то, что делает паляницу паляницей. И я понимаю почему. Это она типа смеется над соседями, которые не могут произнести ее название. Дарю вам эту мысль", – написал он.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.