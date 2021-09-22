"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей

Судя по наряду, фото было сделано в тот день, когда проходило праздничное мероприятие в стиле "Звездных войн", организованное для Лизы и Гарри, – на обнародованном снимке Пугачева позирует в кадре в черном наряде, держа в руках десертные вазу и ложку.
"Какое счастье иметь дело с профессионалом в организации праздников! Никаких забот, а результат потрясающий! День рождения детей запомнится надолго", – разрекламировала компанию артистка.
"Теперь эта женщина-организатор будет иметь на кусок хлеба до глубокой старости", – отреагировал на публикацию украинский актер Евгений Хаит.
"Когда денег много, то и праздник хороший. Самой готовить не надо, убираться не нужно, точно не устанешь", – написали фолловеры.
"Ну вам никто никогда не сделает что-то не так! Вы же Алла Пугачева", – прокомментировали пост подписчики.
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23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь.
У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. В этому году детям исполнилось восемь лет.