  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео

"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война закончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы деремся за своих. За свой дом", – презентовала песню Джамала.

"Это песня обо всех нас: свободных, несгибаемых, непобедимых. Она о тех, кто первыми выходят на Майдан, когда происходит несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало", – добавил рэпер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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