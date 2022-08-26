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26 августа, 2022
 
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"Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео

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В песне "Коли закінчаться війни" Джамала и Freel поют о победе над российскими оккупантами
В песне "Коли закінчаться війни" Джамала и Freel поют о победе над российскими оккупантами
Фото: vogue.ua

Украинские музыканты, певица Джамала и рэп-исполнитель Freel, 26 августа презентовали клип на совместную композицию, которую посвятили всем украинцам, которые противостоят российским оккупантам. Видео на песню "Коли закінчаться війни" опубликовано на YouTube-канале рэпера.

"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война закончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы деремся за своих. За свой дом",  презентовала песню Джамала.

"Это песня обо всех нас: свободных, несгибаемых, непобедимых. Она о тех, кто первыми выходят на Майдан, когда происходит несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало", – добавил рэпер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Me.Freel / YouTube
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