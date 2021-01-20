Количество подписчиков Netflix превысило 200 млн

В течение 2020 года подписчиками американского сервиса Netflix стали 36,6 млн человек со всего мира.

Представители Netflix заявили, что были для своих зрителей "источником спасения, связи и радости" Фото: ЕРА

Американская платформа Netflix, доступ к видеоконтенту на которой осуществляется по платной подписке, подвела итоги четвертого квартала 2020 года, обнародовав официальный пресс-релиз.

"2020 год был невероятно трудным годом. В это время мы смогли предоставить нашим участникам по всему миру источник спасения, связи и радости, продолжая развивать наш бизнес", – говорится в релизе.

Компания сообщила, что к концу года количество их зрителей увеличилось на 36,6 млн и оставило 203,66 млн.

Американский бизнес-телеканал СNBC отмечает, что на фоне заявлений об увеличении количества подписчиков начала увеличиваться и стоимость акций сервиса. На момент публикации они выросли в цене на 12%.

Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году видеосервис заработал в Украине.