  Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами

Американская стриминговая платформа Netflix 15 января впервые в день премьеры выпустила фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Twitter.
"Озвучиванием занималась [украинская] студия Postmodern Production. В конце прошлого года они вместе с "Так треба Продакшн" стали официальными партнерами стриминга. Вот и видим первые результаты", – написал Ткаченко.
Речь идет о фантастическом боевике Outside the Wire шведского режиссера Микаэля Хофстрема, главную роль в котором сыграл американский актер Энтони Маки.
События в картине происходят в будущем времени, в том числе и на территории Украины. По сюжету пилот дрона вместе с военным андроидом, которого играет Маки, ищет в зоне военных действий оружие, которое угрожает человечеству.
О сотрудничестве Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" с Netflix стало известно в сентябре 2020 года.
Портал ITC.ua отмечает, что в каталоге Netflix есть и другие фильмы с украинским языком озвучивания, но именно Outside the Wire вышел с украинским дубляжом в день премьеры.
Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году видеосервис заработал в Украине.