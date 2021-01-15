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15 января, 2021
 
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Netflix в день премьеры впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами

Озвучиванием на украинский язык фантастического боевика Outside the Wire, снятого шведским режиссером Микаэлем Хофстремом для американской стриминговой платформы Netflix, совместно занимались украинские студии Postmodern Production и "Так треба Продакшн". Вымышленные события фильма в том числе происходят и в Украине.

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Актер Маки сыграл главную роль в боевике Outside the Wire
Актер Маки сыграл главную роль в боевике Outside the Wire
Фото: NetflixFilm / Twitter

Американская стриминговая платформа Netflix 15 января впервые в день премьеры выпустила фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Twitter.

"Озвучиванием занималась [украинская] студия Postmodern Production. В конце прошлого года они вместе с "Так треба Продакшн" стали официальными партнерами стриминга. Вот и видим первые результаты", – написал Ткаченко.

Речь идет о фантастическом боевике Outside the Wire шведского режиссера Микаэля Хофстрема, главную роль в котором сыграл американский актер Энтони Маки.

События в картине происходят в будущем времени, в том числе и на территории Украины. По сюжету пилот дрона вместе с военным андроидом, которого играет Маки, ищет в зоне военных действий оружие, которое угрожает человечеству.

ВИДЕО
Видео: Netflix / YouTube

О сотрудничестве Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" с Netflix стало известно в сентябре 2020 года.

Портал ITC.ua отмечает, что в каталоге Netflix есть и другие фильмы с украинским языком озвучивания, но именно Outside the Wire вышел с украинским дубляжом в день премьеры.

Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году видеосервис заработал в Украине.

Теги: Украина, кино, Александр Ткаченко, Netflix
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