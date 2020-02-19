“Колихай”. Трио “Мар'яничі” выпустило клип с Сеитаблаевым. Видео
Украинское трио “Мар'яничі” презентовало на своем YouTube-канале клип на песню “Колихай”. В ролике снялся актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В клипе рассказана история романтических отношений пары, знакомство которой состоялось в аэропорту. Главную женскую роль исполнила вокалистка Марьяна Савка. Режиссер – Елена Чернинька. Трек “Колихай” войдет в альбом коллектива, релиз которого запланирован на март 2020 года.
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