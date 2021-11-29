"Коля, и ты туда же!", "На пятом десятке свихнулся". Басков показал маникюр и тату в необычном месте

"Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов", – подписал снимок 45-летний артист.

Подписчики обратили внимание не столько на тату Баскова, сколько на его маникюр из черного лака.

"Коля, ну и ты туда же! Ногти-то зачем?" – удивилась в комментариях к посту zhelvakovaalla. "Так он давно уже там", – ответил ей andranik_222.

"Я что-то пропустила в этой жизни. А что, теперь нормально, когда мужчина красит ногти?" – спросила innagozes77.

"Ой, ... твою мать! На пятом десятке свихнулся", – считает alekhina2045.

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