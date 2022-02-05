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05 февраля, 2022
 
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"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах

В конце января Подольская сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы
В конце января Подольская сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская 5 февраля опубликовала в Instagram семейное фото, которое было сделано во время отдыха на Мальдивах. В кадре она, ее муж – российский певец Владимир Пресняков, а также их сыновья – шестилетний Артемий и годовалый Иван позируют в одинаковых голубых пляжных шортах с принтом "фламинго".

"Семья Пресняковых. Мальдивы 2022", – подписала она фото.

"Тут ведь потом главное – труселя с Володей не перепутать", – отметил пользователь dunkan_maklaud_second.

"Если потеряются, найдут по шортам", – прокомментировала markha2158.

"Команда в голубых трусах. Очень клево", – написала zolotova.t.vlg.

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Подольская в конце января сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы.

Теги: Наталья Подольская, Владимир Пресняков, семья, Мальдивы, певица, певец, отдых, муж
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