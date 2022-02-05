"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах

"Семья Пресняковых. Мальдивы 2022", – подписала она фото.

"Тут ведь потом главное – труселя с Володей не перепутать", – отметил пользователь dunkan_maklaud_second.

"Если потеряются, найдут по шортам", – прокомментировала markha2158.

"Команда в голубых трусах. Очень клево", – написала zolotova.t.vlg.

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Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу "Фабрика звезд".

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Подольская в конце января сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы.