"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже

Пара запечатлена на пирсе во время отдыха на Мальдивах.

Пресняков предстал на снимке в шортах и футболке, Подольская – в шортах и топе.

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"С бородой на деда похож!" – заявила подписчица annapetyuk.

"Труселя – зачет!" – отметил alexsush07.

"Володя, самое главное – не застуди на холоде свой "зурбаган", – написал kharitonvagner.

Контекст:

Пресняков женился на Подольской в 2010 году после пяти лет отношений. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.